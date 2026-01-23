Vorteilswelt
Adelt Kult-Skifahrer

Ski-Shootingstar schwärmt: „Er ist eine Legende!“

Ski Alpin
23.01.2026 05:28
Giovanni Franzoni hat in den eigenen Reihen ein großes Vorbild gefunden.
Giovanni Franzoni hat in den eigenen Reihen ein großes Vorbild gefunden.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Spätestens mit seinem Premierensieg beim Super-G in Wengen hat sich Giovanni Franzoni auch für Kitzbühel und die Olympischen Spiele in den absoluten Favoritenkreis katapultiert. Geprägt ist jene Saison, die ihm den Weltcup-Durchbruch beschert hat, vor allem von einem tragischen Verlust – aber auch von einem routinierten Teamkollegen, zu dem er aufblickt. 

Spätestens seit Wengen wähnt sich der Mann, der sich einst mit Italiens Tennis-Star Jannik Sinner in der gleichen Altersklasse matchte, im „Flow“. „Aktuell fahre ich sehr gut und sauber und habe ein großes Selbstvertrauen. Ich bin sehr zuversichtlich für das Wochenende.“

Lesen Sie auch:
Giovanni Franzoni war auch im zweiten Kitzbühel-Training pfeilschnell.
Bestzeit auf Streif
„Eine Ansage!“ Italiener sorgt in Kitz für Staunen
21.01.2026
Gedanken an Todesfall
Emotionales 1. Podium: „Er wäre stolz auf mich“
19.12.2025

Zumal er ein Faible für technisch anspruchsvolle Highspeedstrecken wie die Streif habe. „Das ist vielleicht meine Lieblingsabfahrt“, tönte Franzoni in seiner erst zweiten Kitzbühel-Rennwoche.

„Wahre Schätze für mich“
Seine Erfolge widmete er bisher stets seinem im Sommer-Camp in Chile verstorbenen Zimmerkollegen Matteo Franzoso. Dieser sei wie ein Bruder für ihn gewesen. „Ich werde mein ganzes Leben für ihn Ski fahren.“

Lesen Sie auch:
Kann sich Dominik Paris in Bormio eine Olympiamedaille schnappen?
„Sportkrone“-Interview
Paris: Olympia, Trauer und mögliches Karriereende?
22.01.2026

Mit Dominik Paris (36) und Christof Innerhofer (41) hat Franzoni auch zwei Abfahrtshaudegen im eigenen Team. „Er ist eine Legende für mich“, sagte Franzoni über Paris. „In den vergangenen Jahren hat er mir viele wertvolle Tipps gegeben. Ich höre immer genau zu, das sind wahre Schätze für mich.“

Dominik Paris
Dominik Paris(Bild: GEPA)

Die Squadra pusht sich aktuell gegenseitig, meinte auch Innerhofer nach starken Trainingseindrücken in Kitzbühel. So schnell geben sich die Arrivierten dem Aufsteiger nicht geschlagen. Innerhofer: „Viele von uns wissen, dass wir gleich gut fahren können wie er.“

