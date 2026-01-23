Ski-Shootingstar schwärmt: „Er ist eine Legende!“

Spätestens mit seinem Premierensieg beim Super-G in Wengen hat sich Giovanni Franzoni auch für Kitzbühel und die Olympischen Spiele in den absoluten Favoritenkreis katapultiert. Geprägt ist jene Saison, die ihm den Weltcup-Durchbruch beschert hat, vor allem von einem tragischen Verlust – aber auch von einem routinierten Teamkollegen, zu dem er aufblickt.