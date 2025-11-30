ÖSV skier pithy
Gallhuber: “I skied around like a dancing bear!”
11th place in the women's slalom in Copper Mountain, but clearly number one when it comes to words of the day: Katharina Gallhuber, one of the ÖSV's four "slalom Cathis", pithily commented on a bad slip-up that cost her a better final place in the final with "I skied around like a dancing bear"!
Despite her less than perfect run, it was she of all people who took the lead from Frenchwoman Caitlin McFarlane, who had been in the lead for half an eternity. "I didn't think the green light would come on at the finish," said Gallhuber.
"Unbearable" in Levi and Gurgl
And maybe the "dancing bear feeling" isn't so bad after all, as the Lower Austrian said in her first reaction. Because in the first two races of the season in Levi and Gurgl, Gallhuber "un-bearishly" only finished in 24th and 13th place ...
