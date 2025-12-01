Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zukunftsthema

Niederösterreich: Die Zukunft ist „digital“

Niederösterreich
01.12.2025 16:00
Die „Digitalks“ fanden für heuer in Tulln ihren Abschluss. Aber am 13. Jänner 2026 geht es in ...
Die „Digitalks“ fanden für heuer in Tulln ihren Abschluss. Aber am 13. Jänner 2026 geht es in Melk schon wieder weiter.(Bild: Ecoplus)

Die Zukunft hat längst begonnen. Künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem realen Werkzeug in unzähligen Unternehmen. Wie Niederösterreich davon profitieren kann...

0 Kommentare

Hier wird über Zukunft gesprochen: Im Haus der Digitalisierung in Tulln fand kürzlich mit 120 Teilnehmern der finale Termin der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Digitalks on Tour“ statt. Dieses gemeinsame Format des Landes Niederösterreich, der Wirtschaftskammer und des Hauses der Digitalisierung richtet sich unter dem Motto „Durch den Einsatz von KI die Marketing- und Salesprozesse auf die nächste Stufe heben“ an Wirtschaftstreibende. Insgesamt nahmen 520 Unternehmensvertreter an den vier Veranstaltungen in Amstetten, Zwettl, Mödling und Tulln teil.

Sie nutzten die Gelegenheit, sich über praxiserprobte Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im betrieblichen Alltag zu informieren. „Die starke Nachfrage zeigt, dass sich KI von einem Schlagwort zu einem realen Werkzeug im Unternehmensalltag entwickelt hat. Mit Formaten wie den Digitalks unterstützen wir KMU dabei, Schritt für Schritt in die digitale Zukunft zu gehen“, erklärt Lukas Reutterer, Geschäftsführer vom Haus der Digitalisierung.

Auch Touristiker setzen auf Digi-Zukunft
Und die erfolgreiche Workshopreihe „KI im Tourismus“, organisiert vom Haus der Digitalisierung, der Niederösterreich Werbung und den heimischen Tourismusdestinationen, wird künftig mit erweitertem Partnerkreis fortgeführt: Die Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Niederösterreich bringt sich ab sofort aktiv ein.

Ziel ist es, Tourismusbetriebe praxisnah bei der Integration von Künstlicher Intelligenz in ihren Arbeitsalltag zu unterstützen – mit kompakten und verständlichen Weiterbildungsangeboten. „Die Digitalisierung eröffnet große Chancen – gerade in der blau-gelben Tourismus-Branche“, heißt es.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
250.791 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
142.604 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
140.445 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf