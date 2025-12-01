Niederösterreich: Die Zukunft ist „digital“

Hier wird über Zukunft gesprochen: Im Haus der Digitalisierung in Tulln fand kürzlich mit 120 Teilnehmern der finale Termin der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Digitalks on Tour“ statt. Dieses gemeinsame Format des Landes Niederösterreich, der Wirtschaftskammer und des Hauses der Digitalisierung richtet sich unter dem Motto „Durch den Einsatz von KI die Marketing- und Salesprozesse auf die nächste Stufe heben“ an Wirtschaftstreibende. Insgesamt nahmen 520 Unternehmensvertreter an den vier Veranstaltungen in Amstetten, Zwettl, Mödling und Tulln teil.