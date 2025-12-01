Niederösterreich: Die Zukunft ist „digital“

Die Zukunft hat längst begonnen. Künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem realen Werkzeug in unzähligen Unternehmen. Wie Niederösterreich davon profitieren kann...
Hier wird über Zukunft gesprochen: Im Haus der Digitalisierung in Tulln fand kürzlich mit 120 Teilnehmern der finale Termin der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Digitalks on Tour“ statt. Dieses gemeinsame Format des Landes Niederösterreich, der Wirtschaftskammer und des Hauses der Digitalisierung richtet sich unter dem Motto „Durch den Einsatz von KI die Marketing- und Salesprozesse auf die nächste Stufe heben“ an Wirtschaftstreibende. Insgesamt nahmen 520 Unternehmensvertreter an den vier Veranstaltungen in Amstetten, Zwettl, Mödling und Tulln teil.
Sie nutzten die Gelegenheit, sich über praxiserprobte Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im betrieblichen Alltag zu informieren. „Die starke Nachfrage zeigt, dass sich KI von einem Schlagwort zu einem realen Werkzeug im Unternehmensalltag entwickelt hat. Mit Formaten wie den Digitalks unterstützen wir KMU dabei, Schritt für Schritt in die digitale Zukunft zu gehen“, erklärt Lukas Reutterer, Geschäftsführer vom Haus der Digitalisierung.
Auch Touristiker setzen auf Digi-Zukunft
Und die erfolgreiche Workshopreihe „KI im Tourismus“, organisiert vom Haus der Digitalisierung, der Niederösterreich Werbung und den heimischen Tourismusdestinationen, wird künftig mit erweitertem Partnerkreis fortgeführt: Die Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Niederösterreich bringt sich ab sofort aktiv ein.
Ziel ist es, Tourismusbetriebe praxisnah bei der Integration von Künstlicher Intelligenz in ihren Arbeitsalltag zu unterstützen – mit kompakten und verständlichen Weiterbildungsangeboten. „Die Digitalisierung eröffnet große Chancen – gerade in der blau-gelben Tourismus-Branche“, heißt es.
