Car industry in upheaval
The EU’s biggest mistakes when phasing out combustion engines
From 2035, no new cars with combustion engines that emit CO2 may be registered in the EU. The ban is controversial and resistance is growing among member states, especially Germany. In its planning for the years 2020 to 2035, the EU made many assumptions that turned out to be wrong.
The share of e-cars in new registrations differs greatly from the optimistic forecast. According to the EU's original assumptions, Europe should already be heading towards a 40 percent share of e-cars this year. In reality, however, less than 20 percent of new cars are battery-powered. BMW top manager Klaus von Moltke analyzes the reasons on Krone+.
