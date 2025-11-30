Große Trauer um Kommerzialrat Helmut Horvath

Er hinterlässt eine große Lücke – und wird vielen unvergessen bleiben. „Krone“-Urgestein Helmut Horvath ist tot.
Er war ein liebender Ehemann, treu sorgender Vater und Opa, erfolgreicher Unternehmer, begeisterter Taubenzüchter, leidenschaftlicher Fotograf, seit Jahrzehnten für die „Kronen Zeitung“ aktiv und vielen ein guter Freund: Kommerzialrat Helmut Horvath (82) aus Wiener Neustadt ist nach schwerer Krankheit am Donnerstag verstorben. Das „Krone“-Urgestein war bis zum Schluss aktiv. Seine letzte große Geschichte für die „Krone“ hatte den umstrittenen und politisch kuriosen Verkauf von Gemeindewohnungen in Wiener Neustadt zum Thema. Die Redaktion trauert mit Freunden und Familie: „Helmi, wir werden Dich nie vergessen!“
