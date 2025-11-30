Anlage macht Flaschenreste im Abfall „glasklar“

Weiß- & Buntglas kann „Glasy“ aus Müllverbrennungsrückstand gewinnen

Dies hat sich nun geändert: Glasy schafft es, aus weißen Glasscherben Marmeladengläser oder aus braun gefärbtem Glas etwa wieder grüne Weinflaschen zu produzieren. Auf diese Weise können mit der Brantner Glasy Anlage Glasabfälle aus Müllverbrennungsrückständen zurückgewonnen werden. Dadurch spart die Verpackungsindustrie große Mengen an Primärrohstoffen wie Quarzsand, Soda und Kalkstein, die nicht mehr abgebaut werden müssen. Und nicht zuletzt ist der Standort in Hohenruppersdorf im Bezirk Gänserndorf Garant dafür, dass in einer Region abseits von Ballungsgebieten Arbeitsplätze gesichert werden.