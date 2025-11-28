RTL in Copper Mountain
Brennsteiner celebrates his first World Cup victory
At the age of 34, Stefan Brennsteiner has claimed his overdue first victory in the Ski World Cup. The man from Salzburg extended his first half-time lead in the giant slalom at Copper Mountain on Friday and triumphed ahead of Norway's Henrik Kristoffersen (+0.95 sec.) and Filip Zubcic from Croatia (+1.00).
Marco Schwarz finished fourth, missing the podium by two hundredths. Brennsteiner secured the second ÖSV victory after Julia Scheib in this Olympic winter.
Brennsteiner in the ORF interview: "It feels really good. I've already had a lot of tough moments in my career, so it's really cool that it worked out like this today."
Here is the result:
Raphael Haaser dropped from sixth to 25th place in Colorado after a grip in the snow, Patrick Feurstein from tenth to 17th. Joshua Sturm finished 24th. Sölden winner Marco Odermatt was eliminated in the first run after an inside ski error.
Brennsteiner has made it onto the World Cup podium four times in his career so far. He has finished third three times and second once. A month ago, the 34-year-old missed out on the podium in Sölden in fourth place by twelve hundredths.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
