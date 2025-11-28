Sovereign 29:20
Austria starts World Championship with victory against Egypt!
Austria's national women's handball team has made a successful start to the World Championship in Germany and the Netherlands!
The ÖHB team celebrated an unchallenged 29:20 victory against newcomers Egypt in Rotterdam and can therefore already plan on advancing to the main round. Further opponents in preliminary round Group E are Argentina on Sunday (6 p.m.) and the Netherlands on Tuesday (8.30 p.m.).
ÖHB team even trailed 4:7 in the opening phase
The Austrians, who were short of substitutes - Katarina Pandza, Johanna Reichert and, most recently, Lorena Baljak had to withdraw due to injury - started nervously, were not always stable in defense and even trailed 4:7 in the early stages. They then improved and took a two-goal lead into the break.
After the break, Monique Tijsterman's team quickly pulled 20:14 ahead, before slight carelessness crept in again and the Egyptians closed the gap to three goals at 22:19. However, the difference in class then became clear and the Austrians scored six goals in a row against their group opponents, who were clearly the weakest on paper, and held on for the win.
