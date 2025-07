In HTL rollten Flipper-Kugeln für den guten Zweck

Ein spielerischer, technischer Sprung in die Vergangenheit

Und so kam es, dass Schüler, die ansonsten mit Computertechnik & Co. zu tun haben, in den Genuss kamen, ein eigentlich ganz und gar nicht in die Zeit passendes Spielgerät kennenzulernen: „Elektromechanisch“ war der Fachausdruck für das bunt-blinkende Gerät, das früher in kaum einem Gasthaus fehlen durfte.