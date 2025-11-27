Auf der Akropolis herrscht heute „Sturm-Warnung“

Bereits am Mittwoch sind die ersten Fans der Grazer in der griechischen Hauptstadt eingetrudelt, am Donnerstagvormittag nutzten einige von ihnen die Chance für einen Rundgang auf der Akropolis. „Ein gutes Spiel und einen Sieg von Sturm, damit wir ein bisschen feiern können“, hofft ein steirisches Fan-Duett auf Punkte im fünften Spiel des Grunddurchgangs.