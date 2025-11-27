Auf der Akropolis herrscht heute „Sturm-Warnung“

Vor dem Europa-League-Duell mit Panathinaikos Athen gönnten sich einige Fans von Meister Sturm Graz einen Ausflug auf die weltberühmte Akropolis. Dort lief auch ein Kätzchen herum, das dem Verein am Donnerstagabend Glück bringen könnte.
Heute um 21 Uhr (zum LIVE-Ticker >>) muss Meister SK Sturm beim griechischen Kult-Klub Panathinaikos Athen in der Europa League antreten.
Bereits am Mittwoch sind die ersten Fans der Grazer in der griechischen Hauptstadt eingetrudelt, am Donnerstagvormittag nutzten einige von ihnen die Chance für einen Rundgang auf der Akropolis. „Ein gutes Spiel und einen Sieg von Sturm, damit wir ein bisschen feiern können“, hofft ein steirisches Fan-Duett auf Punkte im fünften Spiel des Grunddurchgangs.
Vielleicht ein gutes Omen für das Spiel am Donnerstagabend: Eine Katze streunte am Vormittag über die Akropolis, ließ sich von Touristen streicheln. Ihr Fell? Natürlich Schwarz-Weiß!
