Grazer Fans in Athen

Auf der Akropolis herrscht heute „Sturm-Warnung“

Steiermark
27.11.2025 12:38

Vor dem Europa-League-Duell mit Panathinaikos Athen gönnten sich einige Fans von Meister Sturm Graz einen Ausflug auf die weltberühmte Akropolis. Dort lief auch ein Kätzchen herum, das dem Verein am Donnerstagabend Glück bringen könnte.

Heute um 21 Uhr (zum LIVE-Ticker >>) muss Meister SK Sturm beim griechischen Kult-Klub Panathinaikos Athen in der Europa League antreten.

+6
Fotos

Bereits am Mittwoch sind die ersten Fans der Grazer in der griechischen Hauptstadt eingetrudelt, am Donnerstagvormittag nutzten einige von ihnen die Chance für einen Rundgang auf der Akropolis. „Ein gutes Spiel und einen Sieg von Sturm, damit wir ein bisschen feiern können“, hofft ein steirisches Fan-Duett auf Punkte im fünften Spiel des Grunddurchgangs. 

Lesen Sie auch:
Im Olympiastadion von Athen will Sturm heute erstmals auswärts anschreiben.
Mit Mumm zur Premiere
Keine Pistolenschüsse bei der Ankunft von Sturm
27.11.2025

Vielleicht ein gutes Omen für das Spiel am Donnerstagabend: Eine Katze streunte am Vormittag über die Akropolis, ließ sich von Touristen streicheln. Ihr Fell? Natürlich Schwarz-Weiß!

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
