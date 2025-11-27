Keine Pistolenschüsse bei der Ankunft von Sturm

Nichtsdestotrotz: Sturm war in den bisherigen vier EL-Partien stets der David mit der kleineren Geldbörse, kratzte aber beim 1:2 in Glasgow gegen Celtic an einer Überraschung, besiegte die Rangers 2:1 und knöpfte der hochkarätigen Premier-League-Truppe Nottingham ein Remis ab.

„Natürlich ist es unser Ziel, erstmals auch auswärts in dieser Europa-League-Saison etwas mitzunehmen“, sagt Säumel, dessen Mannschaft aber defensive Aussetzer wie zuletzt tunlichst vermeiden muss, um für die Auswärtspremiere zu sorgen.