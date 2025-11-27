Tankautomat manipuliert: Verdächtiger gefasst

Werkzeug sichergestellt

Mehrere Polizeistreifen führten daraufhin eine Vorpasshaltung durch und konnten einen Pkw anhalten, der auf die Personenbeschreibung passte. Der 45-Jährige lenkte das Fahrzeug selbst. Bei der anschließenden Nachschau im Wagen stellten die Beamten diverse Werkzeuge und Vorrichtungen sicher, die zum Anbringen oder Entfernen von Skimming-Geräten verwendet werden. Zudem fanden sie als gestohlen gemeldete Linzer Kfz-Kennzeichen.