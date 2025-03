Bankomat in Grazer Bank gesprengt: Täter flüchtig

14. Sprengung seit Jahresbeginn

Der Vorfall in der steirischen Landeshauptstadt ist der nunmehr 14. in diesem Jahr. Hinter den zahlreichen Bankomatsprengungen in mehreren Bundesländern in den vergangenen Wochen stecken offenbar „fünf bis sechs verschiedene Gruppen“, hieß es Anfang März von der Polizei.