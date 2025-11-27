Hunderttausend Euro an Kryptobetrüger überwiesen

Einmal mehr ist ein Tiroler Opfer eines fiesen Internetbetruges im Zusammenhang mit Kryptowährung geworden. Der Mann aus dem Bezirk Reutte glaubte, sein Geld gewinnbringend zu investieren, überwies aber in Wahrheit mehr als hunderttausend Euro an unbekannte Täter.
Die Abzock-Masche lief knapp drei Monate lang. Seit Anfang September wurde der Außerferner auf einer vermeintlichen Investmentplattform im Internet hinters Licht geführt. Unbekannte Täter versprachen ihm Gewinne, wenn er Kryptowährungen kaufen würde.
Dem Opfer entstand ein finanzieller Schaden in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages.
Die Polizei in einer Aussendung
Der Einheimische glaubte den Betrügern und überwies mehrfach hohe Beträge – insgesamt über hunderttausend Euro. Sein Geld sah der Mann nie wieder, er wandte sich an die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.
