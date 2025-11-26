Before the European Cup match
Chaos! Rapids Stöger grumbles about “nonsense”
You don't see something like this every day! A snow chaos prevented a meaningful Rapid final training session before the European Cup clash with Rakow Czestochowa. "We could have spared ourselves this nonsense", coach Peter Stöger grumbled to the "Krone" newspaper.
Rapid landed in Poland on Wednesday afternoon, a white winter wonderland stretched out before the players' feet. A little later, things took a turn for the curious: a snow chaos prevented a Rapid training session in Sosnowiec (Poland) - because the pitch was spared. The huge Slaski Stadium in Chorzow was also closed. The team bus was then diverted to the Ludowy stadium, where a tractor suddenly had to help clear the pitch.
"If we had known, we would have trained in Vienna before they sent us around the world," said an annoyed coach Peter Stöger.
Video: "Krone" reporter Rainer Bortenschlager reports from the final training session:
"Meaningful preparation for a European Cup match definitely looks different," is how "Krone" reporter Rainer Bortenschlager (above in the video), who is on site, sums it up. "Rapid probably haven't experienced that often in their long European Cup history."
First three-pointer?
On the sporting front: The Hütteldorfer travel to Polish runners-up Rakow Czestochowa as bottom of the Conference League with no points and need a win on Thursday (18:45, sportkrone.at live ticker) to have a realistic chance of surviving the winter on the international stage. It will be interesting to see if the game is as turbulent as the final training session ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.