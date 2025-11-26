Chaos! Rapids Stöger grumbles about “nonsense”

Rapid landed in Poland on Wednesday afternoon, a white winter wonderland stretched out before the players' feet. A little later, things took a turn for the curious: a snow chaos prevented a Rapid training session in Sosnowiec (Poland) - because the pitch was spared. The huge Slaski Stadium in Chorzow was also closed. The team bus was then diverted to the Ludowy stadium, where a tractor suddenly had to help clear the pitch.