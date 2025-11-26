Steirer (18) stürzte mit Auto in die Sulm

Gegen 6.20 Uhr am Mittwochmorgen wurden die Feuerwehren Fresing-Kitzeck und Heimschuh zu einem verhängnisvollen Unfall gerufen. Ein 18-Jähriger kam mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Kitzeck im Sausal (Bezirk Leibnitz) von der B74 in Fahrtrichtung Leibnitz ab. Infolgedessen stürzte er mit seinem Fahrzeug über eine Böschung und landete in der Sulm, wo der Pkw auf dem Dach zum Liegen kam.