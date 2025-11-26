Steirer (18) stürzte mit Auto in die Sulm

Mittwochmorgen kam ein 18-Jähriger im Gemeindegebiet von Kitzeck im Sausal von der B74 ab und stürzte mit seinem Fahrzeug in die Sulm. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 6.20 Uhr am Mittwochmorgen wurden die Feuerwehren Fresing-Kitzeck und Heimschuh zu einem verhängnisvollen Unfall gerufen. Ein 18-Jähriger kam mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Kitzeck im Sausal (Bezirk Leibnitz) von der B74 in Fahrtrichtung Leibnitz ab. Infolgedessen stürzte er mit seinem Fahrzeug über eine Böschung und landete in der Sulm, wo der Pkw auf dem Dach zum Liegen kam.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Lenker bereits außerhalb des Fahrzeugs. Er konnte sich selbst befreien, war leicht verletzt und unterkühlt. Der 18-Jährige wurde von den Feuerwehrleuten am Unfallort erst versorgt und anschließend vom Roten Kreuz in das LKH Wagna gebracht.
Die Feuerwehr musste das Fahrzeug aus der Sulm – sie weist zurzeit einen Wasserstand von rund 1,3 Meter auf – bergen. Insgesamt waren die beiden Wehren Fresing-Kitzeck und Heimschuh mit sieben Fahrzeugen und 30 Florianis sowie das Rote Kreuz, ein Notarzt, die Polizei und ein Abschleppunternehmen bis kurz nach acht Uhr im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.