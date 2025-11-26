Baby alarm! Kraft flies back home

Austria's high-flyer also celebrated another milestone. With his 46th World Cup victory, he drew level with Matti Nykänen. Only record eagle Gregor Schlierenzauer has won more often in the World Cup (53 victories). "Janne and Matti are ski jumping legends. And now I get to share all the lists with them - that's really something special," beamed Kraft.

Longer break from competition

However, the successes are taking a back seat at the moment. The three-time world champion and his wife Marisa are expecting their first child on December 2nd. But Stefan is already boarding the plane back home on Thursday: "I really want to be there for the birth."