Ski jumping in the ticker
LIVE: Will the ÖSV eagles strike back in Falun?
The next stop in the Ski Jumping World Cup. The men will be competing on the normal hill in Falun today. Who will take victory in Sweden? We'll be reporting live - see ticker below.
Here is the LIVETICKER:
The ÖSV eagles crowned the first individual competition of the year in Lillehammer with a triple victory. One day later, however, the competition struck back. The victory went to Japan's Ryoyu Kobayashi.
Can the ÖSV eagles also shine in Sweden? Enjoy the live ticker!
