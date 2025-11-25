Vorteilswelt
Von Kamera gefilmt

Zeugen gesucht: Diebesduo räumte Hofladen aus

Tirol
25.11.2025 19:00
(Bild: Christian Jauschowetz)

In Wattenberg im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land sucht die Polizei derzeit nach zwei Dieben. Der Mann und die Frau sollen am Sonntagabend aus einem Hofladen mehrere Produkte gestohlen haben. Um sie zu finden, veröffentlichten die Ermittler nun Personenbeschreibungen. 

0 Kommentare

Wie eine Aufnahme der Überwachungskamera beweist, betraten die beiden Täter den öffentlich zugänglichen Hofladen mit Selbstzahlungsfunktion am Sonntag gegen 18 Uhr. Laut Polizei entwendeten der Mann und die Frau mehrere Produkte, ohne für diese zu bezahlen, und verschwanden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. 

Zeugen werden gebeten, sich zu melden
Die Polizei veröffentlichte nun eine Beschreibung der beiden Gesuchten. Demnach sind der Mann und die Frau jeweils zwischen 40 und 50 Jahre alt, trugen eine schwarze Hose und weiße Sneakers. Dazu war die Frau mit einem beigen Wintermantel, der Mann mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet.

Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Wattens (059133 7128 100) zu richten.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

