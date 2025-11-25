Zeugen gesucht: Diebesduo räumte Hofladen aus

Wie eine Aufnahme der Überwachungskamera beweist, betraten die beiden Täter den öffentlich zugänglichen Hofladen mit Selbstzahlungsfunktion am Sonntag gegen 18 Uhr. Laut Polizei entwendeten der Mann und die Frau mehrere Produkte, ohne für diese zu bezahlen, und verschwanden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt.