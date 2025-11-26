Experte sieht in Mariatrost Optimierungspotenzial

Scharfe Kritik für Bürgermeisterin

Etwa die Situation an besagter Ampel bei der Hilmgasse hätte durch ein Anmeldesystem für Linienbusse besser gelöst werden können: „Es ist üblich, dass sich öffentliche Verkehrsmittel durch ein Funksignal bei Ampeln anmelden können, dann reagiert diese darauf. Das ist der Stand der Technik und wirklich keine Kunst. Für eine Baustellendauer von zwei Jahren hätte man diese Technik implementieren können.“