Großbaustelle sorgt für Verkehrschaos in Graz

Besserung durch optimierte Ampelschaltung

Was viele besonders ärgert: Auch Linien- und Regionalbusse stecken natürlich im Verkehr fest. Anrainer berichten von überfüllten Bussen, in denen kein Platz mehr ist, und dass ihre Kinder deshalb zu spät in die Schule kommen. Der Schienenersatzverkehr der Linie 1 wird dadurch nicht so richtig zu einer Ausweichoption. „Es dauert immer ein bisschen, bis sich so eine neue Situation einspielt. Wir bitten unsere Fahrgäste um Geduld und Verständnis“, heißt es von Seiten der Holding Graz.