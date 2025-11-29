Weihnachtsbetrug: So können Sie sich schützen

Wenn die Straßen wieder bunt leuchten, es an allen Ecken nach Glühwein duftet und die Menschen auf Besinnlichkeit eingeschworen werden, dann ist sie wieder da: die Weihnachtszeit. Und mit ihr der Mythos von Ruhe und Harmonie. Die Realität ist von diesem Ideal jedoch oft weit entfernt. Anstatt Vorfreude wächst der Druck, für seine Lieben ein schönes Fest auszurichten und tolle Geschenke zu besorgen – und das in einer Zeit, in der viele Geldsorgen haben.