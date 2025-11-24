Vorteilswelt
Gegenwind aus Wien | Unzufrieden

(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Gegenwind aus Wien. Was gefällt den meisten Politikern am Jahr 2026 am besten? Dass keine Wahlen stattfinden. Planmäßig zumindest: keine Nationalratswahl, keine zum EU-Parlament, zum Bundespräsidenten und auch keine einzige Landtagswahl. So bleibt den Vertretern der Bundesregierungsparteien ÖVP, SPÖ und Neos vorerst die ganz große Watschen erspart. Die würden sie nämlich garantiert kassieren. Ein Schlaglicht darauf wirft eine in der „Krone“ jüngst veröffentlichte Umfrage des renommierten OGM-Instituts, wonach in der Steiermark ein Jahr nach der letzten Landtagswahl die Blauen, die damals erstmals in der Grünen Mark mit 35 Prozent Platz 1 eroberten, mittlerweile schon auf über 40 Prozent kommen. Während ÖVP und SPÖ abstürzen. Der bundespolitische Gegenwind aus Wien dürfte da eine entscheidende Rolle spielen.

Unzufrieden. Nebenbei fragten die Meinungsforscher auch, wie zufrieden die Steirer mit der Bundesregierung sind. Das vernichtende Urteil: 61 Prozent „eher unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“, bloß 28 Prozent „eher zufrieden“. Und „sehr zufrieden“? Ein Prozent… Da würde nun mancher Türkis/Schwarze oder Rote versuchen, dieses verheerende Ergebnis als steirische Besonderheit abzutun. Ist es aber – leider – nicht. OGM-Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer resümiert aus zahlreichen Umfragen: Es sind nicht nur die Steirer, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist österreichweit ziemlich gleichmäßig verteilt.

Die anfangs mehrheitlich positiv begrüßte Dreierkoalition - sie scheint drauf und dran zu sein, jeden Bonus bei den Österreichern zu verspielen.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
