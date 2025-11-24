Gegenwind aus Wien | Unzufrieden

Unzufrieden. Nebenbei fragten die Meinungsforscher auch, wie zufrieden die Steirer mit der Bundesregierung sind. Das vernichtende Urteil: 61 Prozent „eher unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“, bloß 28 Prozent „eher zufrieden“. Und „sehr zufrieden“? Ein Prozent… Da würde nun mancher Türkis/Schwarze oder Rote versuchen, dieses verheerende Ergebnis als steirische Besonderheit abzutun. Ist es aber – leider – nicht. OGM-Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer resümiert aus zahlreichen Umfragen: Es sind nicht nur die Steirer, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist österreichweit ziemlich gleichmäßig verteilt.

Die anfangs mehrheitlich positiv begrüßte Dreierkoalition - sie scheint drauf und dran zu sein, jeden Bonus bei den Österreichern zu verspielen.