Schwedische Super-Hits in der Wiener Hofburg

Auch beim nächsten Ball soll die Mitternachtseinlage wieder zum Highlight des Abends werden. Die Organisatoren konnten dafür die Coverband „Tribute to ABBA – Thank you for the music“ mit ihrer Show nach Wien holen. „Da gibt es viele ABBA-Hits, die auch in der Steiermark sehr beliebt sind“ ist sich Zakostelsky sicher.