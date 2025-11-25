Schwedische Super-Hits in der Wiener Hofburg

Der Verein der Steirer bringt einen Hauch 70er Jahre in den Ballsaal: Eine Tribute-Band bringt bei der Mitternachtseinlage des Steirerballs die Hits der schwedischen Pop-Band ABBA auf die Bühne. Wer dabei sein will, sollte sich sein Ticket schnell sichern – die Nachfrage ist hoch.
Die Vorbereitungen für den Steirerball am 9. Jänner 2026 in der Wiener Hofburg laufen bereits auf Hochtouren. „Wir tun alles, um unseren Gästen einen unvergesslichen Abend zu bieten“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien.
Auch beim nächsten Ball soll die Mitternachtseinlage wieder zum Highlight des Abends werden. Die Organisatoren konnten dafür die Coverband „Tribute to ABBA – Thank you for the music“ mit ihrer Show nach Wien holen. „Da gibt es viele ABBA-Hits, die auch in der Steiermark sehr beliebt sind“ ist sich Zakostelsky sicher.
Musikgenuss und steirische Lebensfreude
Die Besucher des Steirerballs können sich auch 2026 wieder auf vielfältige Darbietungen und musikalische Erlebnisse freuen. Insgesamt werden die Gäste von 15 Musikgruppen unterhalten – von so vielen wie noch nie. Wer dabei sein will, muss schnell sein, Tickets sind heiß begehrt.
Wer dabei sein will, sollte sich rasch sein Ticket sichern:
Unter www.steirerball.com gibt‘s noch Karten.
