Der Steirerball ist ein echter Publikumsmagnet

„Wir freuen uns, dass die Nachfrage nach Steirerball-Tickets dieses Jahr besonders groß ist“, sagt Andreas Zakostelsky, Veranstalter und Obmann des Vereins der Steirer in Wien. Der Ball, der am 9. Jänner 2026 in der Wiener Hofburg über die Bühne geht und inzwischen einer der beliebtesten Bälle der Wiener Ballsaison ist, hat seit seiner ersten Auflage im Jahr 2010 bereits 40.000 Besucher in die ehemalige Kaiserresidenz gelockt.