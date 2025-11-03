Vorteilswelt
Am 9. Jänner in Wien

Der Steirerball ist ein echter Publikumsmagnet

Steiermark
03.11.2025 05:58
Diverse Tanz- und Musikgruppen sorgen auch beim Steirerball 2026 für beste Stimmung bei den ...
Diverse Tanz- und Musikgruppen sorgen auch beim Steirerball 2026 für beste Stimmung bei den vielen Besuchern.(Bild: Schedl_Steirerball)

Der Verein der Steirer lädt am 9. Jänner zum alljährlichen Steirerball in die Bundeshauptstadt. Diesmal ist das Thermen- und Vulkanland Gastregion des Balls. Seit 2010 hat die Veranstaltung rund 40.000 Menschen in die Wiener Hofburg gelockt.

0 Kommentare

„Wir freuen uns, dass die Nachfrage nach Steirerball-Tickets dieses Jahr besonders groß ist“, sagt Andreas Zakostelsky, Veranstalter und Obmann des Vereins der Steirer in Wien. Der Ball, der am 9. Jänner 2026 in der Wiener Hofburg über die Bühne geht und inzwischen einer der beliebtesten Bälle der Wiener Ballsaison ist, hat seit seiner ersten Auflage im Jahr 2010 bereits 40.000 Besucher in die ehemalige Kaiserresidenz gelockt.

Musik, Genuss und steirische Schmankerl
Vor allem die musikalischen Highlights sind ein echter Publikumsmagnet. Gruppen wie die Stoanis oder die Edelseer sorgen jedes Jahr für schwungvolle Stimmung. Auch für den Steirerball 2026 wurden schon erste Musikgruppen fixiert. Es werden rekordverdächtige 14 Bands und Orchester erwartet: Unter anderem etwa die Stadtkapelle Fehring, die Dampfgeiger und Mambeda.

Die Tanzpaare drängen sich jedes Jahr Schulter an Schulter über die Tanzfläche. Auch 2026 wird‘s ...
Die Tanzpaare drängen sich jedes Jahr Schulter an Schulter über die Tanzfläche. Auch 2026 wird‘s nicht anders sein.(Bild: Ludwig Schedl)

Mit Köstlichkeiten von Buschenschank-Schmankerln und Zotter-Schokolade bis hin zu Vulkano-Schinken bieten sich den Gästen auch kulinarische Highlights aus dem Grünen Herzen Österreichs.

Wer dabei sein will, sollte sich rasch sein Ticket sichern: unter www.steirerball.com gibt‘s Karten zum Frühbucherpreis.

