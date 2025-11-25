Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Exkursionen in Firmen

Expedition Osttirol gibt Einblicke in die Region

Tirol
25.11.2025 17:00
Eine der Exkursionen fand auch in der Bäckerei Joast statt
Eine der Exkursionen fand auch in der Bäckerei Joast statt(Bild: Innos GmbH/Daniel Gollner)

Um ein anderes Bild auf den Bezirk zu erhalten, initiierte die Innos GmbH gemeinsam mit Osttirol-Exporten eine Expedition, um die Wahrnehmung nach innen und außen zu ändern.

0 Kommentare

„Osttirol kennt man kaum, und wenn, höchstens aus dem Urlaub oder von der Durchreise“, erklärt Alexander Papsch-Musikar. Der Filmemacher kehrte zwar mit 14 Jahren seiner Heimat den Rücken, blieb dem Bezirk jedoch stets verbunden und initiierte mit der Innos GmbH die „Expedition Osttirol“. Man möchte zeigen, dass die Region mehr zu bieten hat. Eine florierende Industrie oder der Hochschulstandort zeigen, dass Begeisterung herrscht.

Zitat Icon

Wir haben ein Format entwickelt, das erfrischend anders ist.

Projektmanagerin Michaela Spiess

Das Programm bei der Expedition war dicht gedrängt: Nicht weniger als 20 Programmpunkte wurden binnen 48 Stunden absolviert. Von der Besichtigung des Felbertauerntunnels über Besuche bei heimischen Firmen bis hin zu Naturerlebnissen.

Die Teilnehmer der Expedition Osttirol durften sich Firmen ansehen und deckten Stärken und ...
Die Teilnehmer der Expedition Osttirol durften sich Firmen ansehen und deckten Stärken und Schwächen auf.(Bild: Innos GmbH/Daniel Gollner)

Mehr als nur eine Urlaubsregion
Das Ziel der Expedition: Einen frischen, unverbrauchten Blick sowohl nach außen als auch nach innen wirksam zu machen. Dazu Papsch-Musikar: „Osttirol ist nicht nur eine Region, in der man ganz hervorragend Urlaub machen kann, sondern auch ein zukunftsfitter Ort zum Leben und Arbeiten.“ Dies wurde auch den elf Explorern gezeigt. In den Räumen des Campus Lienz fanden zudem Vorträge statt.

„Wir haben ein Format entwickelt, das erfrischend anders ist. Dabei sind neue Netzwerke entstanden und es wurde gemeinsam Zukunft gedacht“, freut sich Projektmanagerin Michaela Spiess über die Premiere von Expedition Osttirol. 

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
155.056 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.429 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Steiermark
Planai: 42-jähriger Grazer stirbt bei Skiunfall
103.521 mal gelesen
Der Unfall ereignete sich abseits der gesicherten Pisten.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
675 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf