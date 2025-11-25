Expedition Osttirol gibt Einblicke in die Region

Um ein anderes Bild auf den Bezirk zu erhalten, initiierte die Innos GmbH gemeinsam mit Osttirol-Exporten eine Expedition, um die Wahrnehmung nach innen und außen zu ändern.
„Osttirol kennt man kaum, und wenn, höchstens aus dem Urlaub oder von der Durchreise“, erklärt Alexander Papsch-Musikar. Der Filmemacher kehrte zwar mit 14 Jahren seiner Heimat den Rücken, blieb dem Bezirk jedoch stets verbunden und initiierte mit der Innos GmbH die „Expedition Osttirol“. Man möchte zeigen, dass die Region mehr zu bieten hat. Eine florierende Industrie oder der Hochschulstandort zeigen, dass Begeisterung herrscht.
Wir haben ein Format entwickelt, das erfrischend anders ist.
Projektmanagerin Michaela Spiess
Das Programm bei der Expedition war dicht gedrängt: Nicht weniger als 20 Programmpunkte wurden binnen 48 Stunden absolviert. Von der Besichtigung des Felbertauerntunnels über Besuche bei heimischen Firmen bis hin zu Naturerlebnissen.
Mehr als nur eine Urlaubsregion
Das Ziel der Expedition: Einen frischen, unverbrauchten Blick sowohl nach außen als auch nach innen wirksam zu machen. Dazu Papsch-Musikar: „Osttirol ist nicht nur eine Region, in der man ganz hervorragend Urlaub machen kann, sondern auch ein zukunftsfitter Ort zum Leben und Arbeiten.“ Dies wurde auch den elf Explorern gezeigt. In den Räumen des Campus Lienz fanden zudem Vorträge statt.
„Wir haben ein Format entwickelt, das erfrischend anders ist. Dabei sind neue Netzwerke entstanden und es wurde gemeinsam Zukunft gedacht“, freut sich Projektmanagerin Michaela Spiess über die Premiere von Expedition Osttirol.
