Expedition Osttirol gibt Einblicke in die Region

Mehr als nur eine Urlaubsregion

Das Ziel der Expedition: Einen frischen, unverbrauchten Blick sowohl nach außen als auch nach innen wirksam zu machen. Dazu Papsch-Musikar: „Osttirol ist nicht nur eine Region, in der man ganz hervorragend Urlaub machen kann, sondern auch ein zukunftsfitter Ort zum Leben und Arbeiten.“ Dies wurde auch den elf Explorern gezeigt. In den Räumen des Campus Lienz fanden zudem Vorträge statt.