„Luis Trenker“ klettert bis ins hohe Alter

Kein Berg zu hoch

Für ewig wird der „Hic Rhodos – hic Salta“-Steig (aus dem griechischen in etwa – „hier ist das Problem, zeig was du kannst“ im Höllental Kapfenbergers Namen tragen – eine von vielen Erstbesteigungen. Denn der „Luis Trenker des hohen Landes wie ihn seine Freunde Michael Hochgerner, (Chef der NÖ-Alpinpolizei), Fritz Macher (Leiter der traditionsreichsten Sektion „Austria“) und Dr. Franz Amler (ebenfalls eine Alpenverslegende) scherzhaft nennen, bezwang im europäischen Alpenbogen so ziemlich jede Route des schwersten Schwierigkeitsgrades 8. Krönung: Die Bezwingung des höchsten Berges Südamerikas. Des Aconcagua (6961 m). Fredl augenzwinkernd: „Wer weiß was noch in lichten Höhen wartet.“