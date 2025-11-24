Schnee und Regen: Vorsicht auf steirischen Straßen

„Im Südosten ist durch leichte Plusgrade nicht verbreitet mit Glatteis zu rechnen. Etwas kritischer wird es im oberen Mur- und Mürztal“, sagt Geosphere-Meteorologe Christian Pehsl. In der nördlichen Obersteiermark müssen Autofahrer auch mit winterlichen Fahrbahnverhältnissen samt Schnee rechnen. „Wir erwarten aber keine großen Niederschlagsmengen und kein flächendeckendes Glatteis. Vorsichtig sollten Autofahrer dennoch sein, gerade in kälteren Tallagen“, so der Wetterexperte.