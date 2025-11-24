Schnee und Regen: Vorsicht auf steirischen Straßen

Am Dienstag regnet und schneit es in der ganzen Steiermark. Vor allem in nördlichen Landesteilen und kalten Tälern ist auf den Straßen wegen Schnee und Glatteisgefahr Vorsicht geboten.
Nach einer klirrend kalten Nacht von Sonntag auf Montag – steirischer Kältepol war Zeltweg mit minus 12,6 Grad – geht es mit den Temperaturen wieder leicht bergauf, dafür wird es am Dienstag im ganzen Land nass bzw. gibt es in höheren Lagen Neuschnee.
„Im Südosten ist durch leichte Plusgrade nicht verbreitet mit Glatteis zu rechnen. Etwas kritischer wird es im oberen Mur- und Mürztal“, sagt Geosphere-Meteorologe Christian Pehsl. In der nördlichen Obersteiermark müssen Autofahrer auch mit winterlichen Fahrbahnverhältnissen samt Schnee rechnen. „Wir erwarten aber keine großen Niederschlagsmengen und kein flächendeckendes Glatteis. Vorsichtig sollten Autofahrer dennoch sein, gerade in kälteren Tallagen“, so der Wetterexperte.
Neuschnee auf den Bergen
Gute Nachrichten gibt es für Wintersportler: Vor allem in der Region Dachstein und im Toten Gebirge können in höheren Lagen bis Mittwochabend bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen, prognostizieren Meteorologen. In der restlichen Woche dominiert ruhiges Winterwetter, nach anfänglichem Nebel durchaus mit vielen Sonnenstunden.
Apropos Nebel: Der ÖAMTC warnt dieser Tage vor Unfällen durch eingeschränkte Sicht. Der Großteil der nebelbedingten Unfälle passiert zwischen Oktober und Ende Dezember. Auf steirischen Straßen gab es im Vorjahr 69 Unfälle, die unmittelbar auf schlechte Sicht durch Nebel zurückzuführen sind. „Mindestens zwei Sekunden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sind Pflicht“, sagt ÖAMTC-Fahrtechnik-Experte Roland Frisch.
