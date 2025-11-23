Hausfassaden und Zäune mit Graffiti beschmiert

Dreiste Vandalen trieben vermutlich in der Nacht auf Sonntag in Tirol ihr Unwesen. Sie beschmierten mehrere Objekte mit schwarzer Farbe. Die Polizei sucht jetzt nach zweckdienlichen Hinweisen.
Die Unbekannten schlugen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh in Mils bei Hall (Bezirk Innsbruck-Land zu). „Am Vinzenzweg und in der Schneeburgstraße wurden mehrere Objekte durch Graffiti beschädigt“, heißt es seitens der Polizei.
Schadenshöhe noch nicht bekannt
Bei den betroffenen Objekten handelt es sich um Hausfassaden, Zäune, öffentliche Anlagen und Straßenbelege. „Diese wurden mit einem schwarzen Lackspray beschmiert“, so die Exekutive, die die genaue Schadenshöhe derzeit noch nicht beziffern kann.
Vandalen zuvor bei Veranstaltung?
Die möglichen Täter könnten laut den Ermittlern zuvor eine Veranstaltung im Nahbereich des Tatorts besucht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hall in Tirol (059 133 7110 100) oder jede andere Polizeidienststelle (059 133).
