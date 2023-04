„Es ist geil, am nächsten Tag sein Werk zu sehen!“

Der Wand auf besondere Weise Stempel aufdrücken

Mit 14 Jahren griff Lukas zum ersten Mal zur Dose. Damals habe er Blut geleckt - es war der Beginn einer Leidenschaft. „Es geht mir nicht um den Kick beim Malen. Ich finde es einfach geil, am nächsten Tag an der Mauer vorbeizufahren und mein Bild zu sehen“, erklärt der 22-Jährige. Limits austesten, die Welt zu einem bunteren Ort machen und Grenzen überschreiten - dennoch sehen die meisten in der Szene es nicht als Straftat, was sie machen. Es sei vielmehr eine Gestaltung des öffentlichen Raums. „Der Wand auf besondere Weise seinen Stempel aufzudrücken, das ist das, um was es geht“, betont auch Lukas.