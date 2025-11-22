Mit Simon Gietl durch die Alpinmesse Innsbruck!

Daniela Odesser, die PR-Expertin von Mammut stellt uns eine Kollektion vor, die in der Bergsport-Szene längst Kultstatus genießt: die Eiger Kollektion. Diese gibt es aktuell in der bereits sechsten Generation. Der Fokus liegt dabei auf Reparierbarkeit, Langlebigkeit, Materialeffizienz und Ressourcen sparen. „Die Reißverschlüsse sind so gemacht, dass man sie leicht tauschen kann und sollte mal Draußen was passieren, dann kann man die Jacke sogar mit einer Reepschnur schließen.“