Pkw-Lenkerin (31) krachte frontal in Gegenverkehr

Fataler Verkehrsunfall Samstagmittag in Innsbruck: Eine Pkw-Lenkerin (31) geriet in der Anton-Rauch-Straße auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein Auto. Die Frau und ihr Beifahrer (34) wurden dabei leicht verletzt.
Kurz vor 13 Uhr war die 31-Jährige auf der Anton-Rauch-Straße in Innsbruck stadteinwärts unterwegs, als sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. „In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 56-jährigen Österreicher“, heiß es seitens der Polizei.
Alkohol war im Spiel
Die einheimische Frau und ihr Beifahrer, ein 34-jähriger Österreicher, wurden beim Unfall laut Angaben der Exekutive leicht verletzt. Beide Autos wurden stark beschädigt. Die Lenkerin soll leicht alkoholisiert gewesen sein.
