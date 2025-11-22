Pkw-Lenkerin (31) krachte frontal in Gegenverkehr

Kurz vor 13 Uhr war die 31-Jährige auf der Anton-Rauch-Straße in Innsbruck stadteinwärts unterwegs, als sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. „In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 56-jährigen Österreicher“, heiß es seitens der Polizei.