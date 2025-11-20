Grüne fordern Rücktritt von Minister Totschnig

Das Ziel, dass bis 2030 55 Prozent der Lebensmittel in öffentlichen Küchen Bio sein sollen, wackelt. Die Grünen kritisieren nun Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig von der ÖVP scharf.
Bis heuer sollte eigentlich in allen öffentlichen Küchen und Kantinen mindestens 30 Prozent Bio-Lebensmittel angeboten werden. Österreichweit essen immerhin 450.000 Menschen täglich dort. Bis 2030 zielt man auf eine Quote von 55 Prozent ab – doch die scheint nun im Ministerium von Norbert Totschnig (ÖVP) geprüft zu werden, wie die steirischen Grünen kritisieren. „Totschnig reißt nieder, was Leonore Gewessler aufgebaut hat. Das ist untragbar – er ist rücktrittsreif“, sagt Andreas Lackner (Grüne Bauern).
„Kein ausreichendes Monitoring“
Und Klubobfrau Sandra Krautwaschl kritisiert, dass die Steiermark nicht nur hinterherhinkt, sondern auch über kein ausreichendes Monitoring verfügt. „Wer glaubwürdig über Regionalität reden will, muss selbst vorangehen.“
