Grüne fordern Rücktritt von Minister Totschnig

Bis heuer sollte eigentlich in allen öffentlichen Küchen und Kantinen mindestens 30 Prozent Bio-Lebensmittel angeboten werden. Österreichweit essen immerhin 450.000 Menschen täglich dort. Bis 2030 zielt man auf eine Quote von 55 Prozent ab – doch die scheint nun im Ministerium von Norbert Totschnig (ÖVP) geprüft zu werden, wie die steirischen Grünen kritisieren. „Totschnig reißt nieder, was Leonore Gewessler aufgebaut hat. Das ist untragbar – er ist rücktrittsreif“, sagt Andreas Lackner (Grüne Bauern).