Neues LVS führt wie ein Navi zum Verschütteten!

Die „Bergkrone“ konnte bereits eine Vorserien-Version im Skigebiet Obertauern (Sbg.) ausprobieren. Ein Testsender war dabei gut 80 Zentimeter tief im Schnee vergraben. Schon die ersten Sekunden überraschen: Das Gerät erkennt die Position ohne Zickzack, ohne die bekannten „Pfeilsprünge“ klassischer 3-Antennen-Geräte. Mit jedem Meter weist der Pfeil uns wie ein GPS-Navi in einer geraden Linie zum Ziel. Ab rund drei Metern schaltet der 3D finder in die Feinsuche und zeigt erstmals auch die Verschüttungstiefe an. Die Sondierung dient nur noch der Bestätigung – nicht mehr der Orientierung. Kein Auskreuzen. Keine Irrwege. So schnell hat uns noch kein LVS zum Verschütteten gebracht.