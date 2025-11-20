Nur vier Klimatickets für ganz St. Pölten

„Auch nach mehrmaligem Appell wird das Kontingent nicht erhöht. Während kleine Gemeinden ein Schnupperticket für rund 640 Personen bekommen, gibt es für uns nur eine Karte für jeweils 15.000 Personen. Und insgesamt nur vier für die gesamte Bevölkerung“, wettert der SPÖ-Bürgermeister, der eine Ungleichbehandlung gegenüber den Landeshauptstädtern ortet. Seine Forderung an den VOR und das Land: Die Anzahl der Klima-Schnuppertickets umgehend und fair an die Einwohnerzahl anpassen. „Wir sind natürlich bereit, auch die Kosten für zusätzliche Tickets zu tragen“, erklärt Stadler dazu.