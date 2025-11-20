Vorteilswelt
Öko-Frust

Nur vier Klimatickets für ganz St. Pölten

Niederösterreich
20.11.2025 17:00
Das „Erfolgsprojekt“ des Schnuppertickets wird nun fortgesetzt, das Kontingent vom VOR jedoch ...
Das „Erfolgsprojekt“ des Schnuppertickets wird nun fortgesetzt, das Kontingent vom VOR jedoch weiterhin nicht erhöht.(Bild: Hubert Rauth)

St. Pöltens Stadtchef Matthias Stadler fordert faire Aufteilung bei der Aktion des Schnupper-Klimatickets. Seiner Ansicht nach bremsen aber das Land und VOR.

0 Kommentare

Eine Öko-Skurrilität bringt St. Pöltens Stadtchef Mathias Stadler zum Schäumen! Die Aktion des Schnupper-Klima-Tickets sei mit 96 Prozent zwar ein voller Erfolg, doch Land und Verkehrsregion bremsen bei der Aufstockung für die niederösterreichische Metropole.

„Auch nach mehrmaligem Appell wird das Kontingent nicht erhöht. Während kleine Gemeinden ein Schnupperticket für rund 640 Personen bekommen, gibt es für uns nur eine Karte für jeweils 15.000 Personen. Und insgesamt nur vier für die gesamte Bevölkerung“, wettert der SPÖ-Bürgermeister, der eine Ungleichbehandlung gegenüber den Landeshauptstädtern ortet. Seine Forderung an den VOR und das Land: Die Anzahl der Klima-Schnuppertickets umgehend und fair an die Einwohnerzahl anpassen. „Wir sind natürlich bereit, auch die Kosten für zusätzliche Tickets zu tragen“, erklärt Stadler dazu.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Niederösterreich

