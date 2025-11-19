30 Lkw-Dosierungen im Jahr 2026 auf Tirols Straßen

Um dies zu schaffen, sind 2026 rund 180 Tage an Zweispurigkeit vorgesehen. Dies gilt für beide Fahrtrichtungen. „Trotz der Zweispurigkeit kann es an manchen Tagen zu deutlichen Verkehrsüberlastungen kommen. Für 2026 wurden deswegen analog zum Vorjahr 14 zusätzliche Lkw-Fahrverbotstage für Kfz über 7,5 Tonnen eingeplant“, so die Asfinag. In der Gesamtbetrachtung bedeutet dies, dass zusammen mit den bereits bestehenden Fahrverbotstagen in Tirol in Richtung Süden 36 Tage, in Richtung Norden 21 Tage für 2026 vorgesehen sind.