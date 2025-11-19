Vorteilswelt
"World Cup 2026 - here we come"

Nachrichten
19.11.2025 11:48
ORF (with presenter Rainer Pariasek) is preparing a special program for this evening, which is ...
ORF (with presenter Rainer Pariasek) is preparing a special program for this evening, which is all about the national team.

For the first time since 1998, the Austrian national team is back at a World Cup, to which ORF reacts promptly. The public broadcaster is changing the evening program.

After the historic 1:1 against Bosnia-Herzegovina on Tuesday evening in the Ernst Happel Stadium, the broadcaster is changing its program and will air a special show on ORF 1 at 8:15 pm on Wednesday (today): "World Cup 2026 - here we come!"

Gregoritsch live on air
Fans will be presented with exclusive impressions of the emotional scenes immediately after the final whistle and the celebrations. In the studio, Rainer Pariasek welcomes ÖFB President Josef Pröll, Andreas Herzog, Herbert Prohaska and Viktoria Schnaderbeck, among others. Michael Gregoritsch joins the show live.

The program will also look back on Austria's previous World Cup appearances and retrace the successful path through the current qualifiers.

A TV evening dedicated to the red-white-red soccer fairytale.

