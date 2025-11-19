Radfahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Im Bezirk Weiz übersah am Dienstagabend ein Autofahrer einen dunkel gekleideten Radfahrer ohne Licht. Es kam zur Kollision, bei der er Radler schwer verletzt wurde.
Um kurz vor fünf Uhr am späten Dienstagnachmittag kam es in St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 33-Jährige aus dem Bezirk Weiz war mit ihrem Pkw auf der Rechberg Straße (B64) in Richtung Weiz unterwegs. An der Kreuzung mit der Unteren Hauptstraße dürfte sie einen dunkel gekleideten Radfahrer, der die B64 zu diesem Zeitpunkt kreuzte, übersehen haben.
Es kam zu einer Kollision, bei der der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Am Fahrrad des Schwerverletzten waren weder Lichter noch Reflektoren angebracht.
