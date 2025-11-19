Radfahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Um kurz vor fünf Uhr am späten Dienstagnachmittag kam es in St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 33-Jährige aus dem Bezirk Weiz war mit ihrem Pkw auf der Rechberg Straße (B64) in Richtung Weiz unterwegs. An der Kreuzung mit der Unteren Hauptstraße dürfte sie einen dunkel gekleideten Radfahrer, der die B64 zu diesem Zeitpunkt kreuzte, übersehen haben.