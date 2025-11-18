Threat against teacher
Amok alarm in Lower Austria: Ex-pupil hunted by EKO Cobra
The small community of Lichtenwörth in Lower Austria experienced anxious minutes this afternoon: A 14-year-old known to the authorities is said to have announced a specific threat against the local school - a scenario that immediately triggered a red alert.
One phone call was all it took and within a very short space of time, heavily armed officers from the Cobra special unit arrived in tranquil Lichtenwörth. While police cars raced through the streets, the whole town held its breath.
The school management, together with the security authorities, reacted without hesitation: the building was secured, pupils were taken to safety and parents were informed. The operation is still ongoing - details remain top secret.
Mayor calls for calm
ÖVP local leader Manuel Zusag - in contrast to the provincial police directorate - immediately turned to the unsettled population. In an urgent message, he stated:
"As things stand, there is no acute danger. We have initiated all protective measures and are in constant contact with the authorities. Please do not spread any rumors."
While the special forces are still in action, the head of the village is trying to keep his nerve. In an interview with the "Krone" newspaper, he emphasized: "We are trying to clarify the situation, fortunately there were only a few children left at school in the afternoon."
