„Verstörendes Bild“ bei Immobiliengesellschaft

Die LIG wurde 2001 gegründet und verwaltet als hundertprozentige Tochter des Landes Steiermark aktuell 166 Objekte – dazu zählen etwa Büro- und Amtsgebäude, Schulen, Museen – etwa das ganze Joanneumsviertel in Graz – oder auch die Alte Universität. Bis Ende des Jahres soll die LIG aufgelöst werden, die Immobilien kommen zurück in den Besitz des Landes und sollen dann von der Abteilung 2 verwaltet werden – eine Mammutaufgabe, zu der sich die Landesregierung im Juli entschieden hatte und die sich „seit Kurzem in Umsetzung befindet“, schreiben die Prüfer.