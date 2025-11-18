Vorteilswelt
Rechnungshof-Kritik

„Verstörendes Bild“ bei Immobiliengesellschaft

Steiermark
18.11.2025 12:03
Das Joanneumsviertel in Graz steht im Besitz der LIG
Das Joanneumsviertel in Graz steht im Besitz der LIG(Bild: Christian Jauschowetz)

Der Landesrechnungshof hat am Dienstag einen Prüfbericht über die Landesimmobiliengesellschaft LIG veröffentlicht. Die Prüfer unter der Leitung von Direktor Heinz Drobesch sehen „ein verstörendes Bild“: Es soll Naheverhältnisse zu Mietern und Mängel in der Kontrolle gegeben haben. 

Die LIG wurde 2001 gegründet und verwaltet als hundertprozentige Tochter des Landes Steiermark aktuell 166 Objekte – dazu zählen etwa Büro- und Amtsgebäude, Schulen, Museen – etwa das ganze Joanneumsviertel in Graz – oder auch die Alte Universität. Bis Ende des Jahres soll die LIG aufgelöst werden, die Immobilien kommen zurück in den Besitz des Landes und sollen dann von der Abteilung 2 verwaltet werden – eine Mammutaufgabe, zu der sich die Landesregierung im Juli entschieden hatte und die sich „seit Kurzem in Umsetzung befindet“, schreiben die Prüfer.

Das Bild, das die Gesellschaft bei der Prüfung abgab, ist dennoch ein „verstörendes“, wie es heißt, es soll Mängel „sowohl im internen als auch im externen Kontrollsystem“ gegeben haben. „So wurde festgestellt, dass eine Firma nur durch den Ex-Geschäftsführer mittels Direktvergaben beauftragt wurde, diese allerdings nicht ordnungsgemäß erfolgt waren. Dennoch wurden sie von der zuständigen Landesabteilung teilweise einfach mitunterzeichnet - eine vorherige Prüfung unterblieb“, so der Landesrechnungshof. 

Positiv zu sehen ist, dass die Landesregierung die LIG auflöst und die Immobilien noch heuer zurückführt, weil das steuerlich von Vorteil ist. Aber das ist das einzige Positive.

Direktor Heinz Drobesch

LRH sieht „Naheverhältnis“
Ein weiterer Kritikpunkt: Der Ex-Geschäftsführer der LIG, Carl Skela, habe auch „Angelegenheiten zu genehmigen (gehabt), bei denen nachweislich ein Naheverhältnis zu Mietern bestand“. Auch bei Sanierungen einer Außenanlage habe es ein Naheverhältnis gegeben. Und weiter: „Die Teilung einer Wohnung erfolgte ohne Zustimmung der Aufsichtsgremien, ihre Zweckmäßigkeit war nicht schlüssig dokumentiert. Darüber hinaus wurde sie an eine externe Person vergeben, auf eine landesinterne Ausschreibung verzichtete man.“ Skela war für die „Krone“ bis dato nicht erreichbar. 

Der Landesrechnungshof „begrüßt die derzeitige Aufarbeitung“ der LIG und empfiehlt sogar, „weitere rechtliche Schritte einzuleiten“.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
