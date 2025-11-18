„High Fives“ vom Stadtchef für engagierte Schüler

Die Kinder und Jugendlichen strengten sich an und zeigten, dass Schule mehr sein kann, als nur lesen, schreiben und rechnen lernen. Musikalisch untermalt von Schülern der Musikschule O-Dorf (diejenigen, die es geschafft haben, gesund zu bleiben) und in Anwesenheit von Bürgermeister Johannes Anzengruber und Vizebürgermeisterin Elli Mayr, wurden die in der Tat sehr beeindruckenden Projekte der Schülerinnen und Schüler vorgestellt. Abgesehen von einem „High Five“ für jedes Kind von den beiden politischen Vertretern gab es auch ein Preisgeld in Form von Gutscheinen für Bücher und andere Schulmaterialien zu gewinnen, welches sich wirklich sehen lassen kann.