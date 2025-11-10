250 Schüler werden in Tirol zu Hause unterrichtet

Externistenprüfung am Ende des Schuljahres

Am Ende des Schuljahres ist eine Externistenprüfung an einer der dafür betrauten öffentlichen Schule abzulegen. Und zwar über den gesamten Lehrstoff in allen Pflichtfächern der jeweiligen Schulstufe. Prüfer sind fachlich kompetente Lehrpersonen unter dem Vorsitz der jeweiligen Schulleitung. Besteht man die Prüfung auch nur in einem Fach nicht, ist die Schulstufe nicht positiv abgeschlossen und muss an einer öffentlichen Schule wiederholt werden. Außerdem ist dann auch künftig kein „häuslicher Unterricht“ mehr möglich. Die Eltern sind verpflichtet, den positiven Abschluss der Externistenprüfung am Ende des Schuljahres bei der Bildungsdirektion nachzuweisen.