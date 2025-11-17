Falsche Makler brachten Opfer um ihr Vermögen

Eine neue Betrugsmasche ließen sich Betrüger in Innsbruck einfallen! Sie gaben sich über zumindest eine Woche als Immobilienmakler aus. Vier potenzielle Mieter fielen auf den Schwindel herein. Der Schaden für die Opfer ist enorm.
Die Täter gaben sich zwischen 11. Oktober und 15. November als Immobilienmakler eines renommierten österreichischen Maklers aus. Gleich vier in Österreich wohnhafte Personen meldeten sich bei ihnen und wollten ein Wohnobjekt in Innsbruck mieten.
Die Betrüger machten dabei den Anschein, die Wohnung auch an sie vermieten zu wollen. Die Opfer fertigten Mitverträge an und tätigten Zahlungen auf ein österreichisches Konto. Die vier Personen wurden dabei jedoch um mehrere Zehntausend Euro betrogen.
Das genannte Objekt wird vom Wohnhausinhaber über ‘AirBNB‘ vermietet.
Die Polizei
Schlüsselübergaben und Besichtigungen
Den Höhepunkt gab es wohl am 15. November. An diesem Tag soll es zu mehreren vermeintlichen Schlüsselübergaben gekommen sein. „Das genannte Objekt wird vom Wohnhausinhaber über ‘AirBNB‘ vermietet“, schildert die Polizei. Im Zeitraum der vorgetäuschten Besichtigungstermine gäbe es eine aufrechte Buchungsbestätigung, heißt es. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt Berichterstattung an die zuständigen Behörden.
