Falsche Makler brachten Opfer um ihr Vermögen

Schlüsselübergaben und Besichtigungen

Den Höhepunkt gab es wohl am 15. November. An diesem Tag soll es zu mehreren vermeintlichen Schlüsselübergaben gekommen sein. „Das genannte Objekt wird vom Wohnhausinhaber über ‘AirBNB‘ vermietet“, schildert die Polizei. Im Zeitraum der vorgetäuschten Besichtigungstermine gäbe es eine aufrechte Buchungsbestätigung, heißt es. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt Berichterstattung an die zuständigen Behörden.