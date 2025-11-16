Nach Überschlag geflüchtet: Insassen meldeten sich

Gegen 21 Uhr waren insgesamt vier Burschen am Freitag mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw vom Badesee Wildon am Murradweg Richtung Graz unterwegs. Im Gemeindegebiet von Neudorf verlor der 17-jährige Lenker, der keinen Führerschein besitzt, die Herrschaft über das Fahrzeug, der Pkw überschlug sich und schlitterte auf eine Böschung, wo er, von Bäumen abgebremst, auf dem Dach zu liegen kam.