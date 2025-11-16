Kein Lehrlingsmangel: Pankl hat die Qual der Wahl

„Wir wollen ein Ausrufezeichen setzen“

Prattes: „Insgesamt sind aktuell 150 Lehrlinge in Österreich in Ausbildung. Klarerweise wollen wir mit dem Gebäude (der neuen Pankl Academy, Anm.), das wir als Flagshipstore des Wissens bezeichnen, ein Ausrufezeichen setzen und die Ausbildungszahlen weiter steigern. Gut ausgebildete Mitarbeiter sind für uns extrem wichtig, weil wir in einem Hochtechnologie-Nischenbereich arbeiten.“