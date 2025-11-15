Alko-Lenkerin ist nach Kollision Führerschein los

Gegen 16.30 Uhr wurden Polizisten wegen eines Verkehrsunfalls in die Feldbacher Straße gerufen. Ein 25-Jähriger dürfte von der B68 kommend in Richtung Gleisdorf gefahren sein, als eine 43-Jährige von der B65 links einbog. Dabei dürfte sie dem 25-Jährigen den Vorrang genommen haben. In der Kreuzungsmitte kam es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge.