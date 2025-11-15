Alko-Lenkerin ist nach Kollision Führerschein los

Eine 43-jährige Lenkerin sorgte am Samstag für einen Unfall in Gleisdorf. Dabei wurde ein 25-Jähriger am Kopf verletzt. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen, sie war laut Polizei erheblich alkoholisiert.
Gegen 16.30 Uhr wurden Polizisten wegen eines Verkehrsunfalls in die Feldbacher Straße gerufen. Ein 25-Jähriger dürfte von der B68 kommend in Richtung Gleisdorf gefahren sein, als eine 43-Jährige von der B65 links einbog. Dabei dürfte sie dem 25-Jährigen den Vorrang genommen haben. In der Kreuzungsmitte kam es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Kopfverletzungen durch Unfall
Der 25-Jährige erlitt leichte Kopfverletzungen. Das Rote Kreuz brachte ihn zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Weiz. Die 43-Jährige blieb unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest bei der Lenkerin war positiv – die Frau war erheblich alkoholisiert. Polizisten nahmen ihr den Führerschein ab. Die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf übernahm die Fahrzeugbergung.
