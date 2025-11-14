Mahrers Nachfolge, Biber-Alarm und Bambi-Abend

Harald Mahrer verkündete am Donnerstagabend per Videobotschaft seinen Abgang und sorgt für reichlich Wirbel in der Wirtschaft. Als mögliche Nachfolgerin wird die Tiroler Unternehmerin und WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz gehandelt, doch die Spekulationen gehen weit darüber hinaus. Und: Im Burgenland haben Biber Waldwege überflutet und die Arbeiten zum Stillstand gebracht. Außerdem: Bambi-Abend im Ausnahmezustand: Thomas Gottschalk sorgt mit fahriger Moderation, verlegenen Momenten und Buhrufen für Schlagzeilen: Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.