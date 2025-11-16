„Eine Erfahrung, die jeder einmal machen sollte“

Tobias Willimek entwickelt sich bei Hartbergs Volleyballern sehr gut und ist dank der konstant guten Leistungen seit dieser Woche auch Heeressportler. Trainer Markus Hirczy hält große Stücke auf dem jungen Talent. Heute Sonntag (19) wartet auf den oststeirischen Tabellenführer das Derby gegen UVC Graz. Wie auch bei den Damen.
„Habt acht! Weggetreten!“ Klare Anweisungen bekam Tobias Willimek in den letzten Monaten genug. Denn erst vergangene Woche beendete er seinen Grundwehrdienst beim Bundesheer in Gratkorn. „Das war schon etwas neu, einen noch strukturierteren Tagesplan zu haben als ohnehin schon. Aber das ist eine Erfahrung, die jeder machen sollte“, erzählt der Hartberger Volleyballer, der im Sommer seinen Vertrag in der Oststeiermark um zwei Jahre verlängert hat. Damals nach seinem Wechsel aus Wien seine Matura auch in Hartberg abgeschlossen hat.
Und seit Montag ist der 19-Jährige nun ganz offiziell Heeressportler, stationiert im ASKÖ-Stadion in Eggenberg. Und gilt damit offiziell als Profi. „Ich mache aber gar nicht viel anders als vorher“, grinst der Wiener Willimek, der dem Heer wöchentlich seinen Plan bekanntgeben muss. Auf dem zahlreiche Trainings pro Woche notiert sind. Der Plan für heute ist jedenfalls klar: drei Punkte im Heim-Derby gegen UVC Graz.
Eine erfreuliche Entwicklung
Dafür soll auch Willimek, der seine dritte Saison in der Oststeiermark spielt, mit vielen Angriffspunkten sorgen. „Er glaubt an das System, in dem er sich befindet, bei uns. Tobias hat seine Rolle bei uns gefunden. Außerdem ist es für einen jungen Spieler extrem wichtig, dass er das Vertrauen des Trainers genießt. Wir sind super glücklich mit ihm und seiner Entwicklung“, streut Trainer Markus Hirczy dem jungen Talent Rosen.
Geht es nach dem Trainer, stimmt das so gar nicht mehr wirklich. „Als junges Talent soll er gar nicht mehr gesehen werden, sondern als guter Spieler. Der zu einem sehr guten werden kann. Tobias hört immer gut zu, setzt die Dinge auch stark um, die wir gemeinsam besprechen.“ Das wird es für den Tabellenführer gegen die Grazer auch brauchen. Schon zuvor (16.30) bitten Hartbergs Damen ebenfalls den UVC Graz zum heißen Tanz.
