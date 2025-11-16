Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volleyballer Willimek:

„Eine Erfahrung, die jeder einmal machen sollte“

Steiermark
16.11.2025 10:00
Tobias Willimek (hi.) lässt sich im Angriff nur schwer stoppen.
Tobias Willimek (hi.) lässt sich im Angriff nur schwer stoppen.(Bild: GEPA)

Tobias Willimek entwickelt sich bei Hartbergs Volleyballern sehr gut und ist dank der konstant guten Leistungen seit dieser Woche auch Heeressportler. Trainer Markus Hirczy hält große Stücke auf dem jungen Talent. Heute Sonntag (19) wartet auf den oststeirischen Tabellenführer das Derby gegen UVC Graz. Wie auch bei den Damen.

0 Kommentare

„Habt acht! Weggetreten!“ Klare Anweisungen bekam Tobias Willimek in den letzten Monaten genug. Denn erst vergangene Woche beendete er seinen Grundwehrdienst beim Bundesheer in Gratkorn. „Das war schon etwas neu, einen noch strukturierteren Tagesplan zu haben als ohnehin schon. Aber das ist eine Erfahrung, die jeder machen sollte“, erzählt der Hartberger Volleyballer, der im Sommer seinen Vertrag in der Oststeiermark um zwei Jahre verlängert hat. Damals nach seinem Wechsel aus Wien seine Matura auch in Hartberg abgeschlossen hat.

Im Derby gegen den UVC Graz wollen Tobias Willimek und die Hartberger erneut jubeln.
Im Derby gegen den UVC Graz wollen Tobias Willimek und die Hartberger erneut jubeln.(Bild: GEPA)

Und seit Montag ist der 19-Jährige nun ganz offiziell Heeressportler, stationiert im ASKÖ-Stadion in Eggenberg. Und gilt damit offiziell als Profi. „Ich mache aber gar nicht viel anders als vorher“, grinst der Wiener Willimek, der dem Heer wöchentlich seinen Plan bekanntgeben muss. Auf dem zahlreiche Trainings pro Woche notiert sind. Der Plan für heute ist jedenfalls klar: drei Punkte im Heim-Derby gegen UVC Graz.

Eine erfreuliche Entwicklung
Dafür soll auch Willimek, der seine dritte Saison in der Oststeiermark spielt,  mit vielen Angriffspunkten sorgen. „Er glaubt an das System, in dem er sich befindet, bei uns. Tobias hat seine Rolle bei uns gefunden. Außerdem ist es für einen jungen Spieler extrem wichtig, dass er das Vertrauen des Trainers genießt. Wir sind super glücklich mit ihm und seiner Entwicklung“, streut Trainer Markus Hirczy dem jungen Talent Rosen.

Linda Peischl (re.) und die Hartbergerinnen kämpfen am Sonntag im Derby gegen UVC Graz um drei ...
Linda Peischl (re.) und die Hartbergerinnen kämpfen am Sonntag im Derby gegen UVC Graz um drei Punkte.(Bild: GEPA)

Geht es nach dem Trainer, stimmt das so gar nicht mehr wirklich. „Als junges Talent soll er gar nicht mehr gesehen werden, sondern als guter Spieler. Der zu einem sehr guten werden kann. Tobias hört immer gut zu, setzt die Dinge auch stark um, die wir gemeinsam besprechen.“ Das wird es für den Tabellenführer gegen die Grazer auch brauchen. Schon zuvor (16.30) bitten Hartbergs Damen ebenfalls den UVC Graz zum heißen Tanz. 

Porträt von Michael Gratzer
Michael Gratzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
156.109 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
95.107 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
78.473 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
787 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
700 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf