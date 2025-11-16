„Eine Erfahrung, die jeder einmal machen sollte“

Geht es nach dem Trainer, stimmt das so gar nicht mehr wirklich. „Als junges Talent soll er gar nicht mehr gesehen werden, sondern als guter Spieler. Der zu einem sehr guten werden kann. Tobias hört immer gut zu, setzt die Dinge auch stark um, die wir gemeinsam besprechen.“ Das wird es für den Tabellenführer gegen die Grazer auch brauchen. Schon zuvor (16.30) bitten Hartbergs Damen ebenfalls den UVC Graz zum heißen Tanz.