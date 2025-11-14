Vorteilswelt
Spektakel am See

Winterwunder wird größer, bunter und magischer

Burgenland
14.11.2025 19:00
Entlang des Neusiedler Sees entsteht eine Adventwelt, die Besucher Schritt für Schritt „auf der ...
Entlang des Neusiedler Sees entsteht eine Adventwelt, die Besucher Schritt für Schritt „auf der Suche nach dem Christkind“ begleitet.(Bild: Burgenland Tourismus/MK Illumination)

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wächst das Winterwunder in Mörbisch (Burgenland) heuer deutlich: Ein erweitertes Gelände, neue Lichtinstallationen und die größte Weihnachtskrippe der Welt machen den Advent am Neusiedler See zu einem besonderen Erlebnis.

Während auf der Seebühne in Mörbisch gehämmert, montiert und eingerichtet wird, zeigt sich rasch, warum das Winterwunder heuer deutlich größer ausfällt: Die Premiere im Vorjahr hat alle Erwartungen übertroffen. 28.000 Besucher kamen an den sieben Veranstaltungswochenenden – um 8000 mehr als geplant.

Seebad wird zum Lichterpark
„Das war ein großartiger Erfolg und zeigt, wie sehr das Winterwunder mit dem Krippenzauber am Neusiedler See die Menschen anzieht und begeistert“, sagte Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Für heuer wurde daher nicht nur die Seebühne erweitert, sondern auch das Seebad einbezogen, das zu einem eigenen Lichterpark umgestaltet wird.

Hier wächst das Winterwunder: Ab 22. November ist die größte Weihnachtskrippe der Welt für ...
Hier wächst das Winterwunder: Ab 22. November ist die größte Weihnachtskrippe der Welt für Besucher wieder geöffnet.(Bild: ARGE Krippenzauber)

Multimediale Show
Das Ziel, so Tunkel, sei klar: größer, magischer, bunter – ein einzigartiges Erlebnis für Groß und Klein, eingebettet in eine klassische Weihnachtsgeschichte „Auf der Suche nach dem Christkind“. Vom 22. November bis 4. Jänner führt ein neu angelegter Lichterpfad entlang des Neusiedler Sees zur größten Weihnachtskrippe der Welt von Bühnenbildner Manfred Waba. Dort wird eine multimediale Mapping-Show installiert, für die Lichtdesigner Mischael Anton und EJ Creations verantwortlich zeichnen. Sie verbinden traditionelle Motive der Weihnachtsgeschichte mit moderner Lichtkunst und großformatigen Projektionen, die einmal pro Stunde die Krippenlandschaft in Bewegung setzen.

Von den Edlseern bis zu Thomas Brezina
Auch das Weihnachtsdorf wurde erweitert und bietet mit 34 wechselnden Ausstellern sowie regionaler Kulinarik ein vielfältiges Angebot. Für Familien entsteht im Café Alsen ein eigener Kreativbereich, während vier Programmhöhepunkte – die Edlseer (22. November), der Burgenländische Kinderchor (12. Dezember), der Coca-Cola-Truck (13. Dezember) und Autor Thomas Brezina (20. Dezember) – zusätzliche Besucher anziehen dürften. Die Anreise soll durch ein Shuttle aus Wien und den kostenlosen Christkindl-Express aus der Region erleichtert werden.

Wir haben gesehen, wie viel Begeisterung dieses Projekt auslöst. Heuer schaffen wir mehr Raum und mehr Atmosphäre – damit jeder das Gefühl mitnimmt, Teil einer echten Weihnachtsgeschichte zu sein.

Didi Tunkel, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus

Die positive Bilanz aus dem Vorjahr – 77 Prozent sehr oder eher zufriedene Besucher, 20 Prozent mit zusätzlichem Burgenland-Urlaub und mehr als doppelt so viele Nächtigungen wie zuvor – bildet den Hintergrund für das erweiterte Konzept.

Carina Fenz
