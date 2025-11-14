Winterwunder wird größer, bunter und magischer

Multimediale Show

Das Ziel, so Tunkel, sei klar: größer, magischer, bunter – ein einzigartiges Erlebnis für Groß und Klein, eingebettet in eine klassische Weihnachtsgeschichte „Auf der Suche nach dem Christkind“. Vom 22. November bis 4. Jänner führt ein neu angelegter Lichterpfad entlang des Neusiedler Sees zur größten Weihnachtskrippe der Welt von Bühnenbildner Manfred Waba. Dort wird eine multimediale Mapping-Show installiert, für die Lichtdesigner Mischael Anton und EJ Creations verantwortlich zeichnen. Sie verbinden traditionelle Motive der Weihnachtsgeschichte mit moderner Lichtkunst und großformatigen Projektionen, die einmal pro Stunde die Krippenlandschaft in Bewegung setzen.