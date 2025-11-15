Freiwillige stählen mit Stahlschwellen die Muskeln

Wer schon einmal versucht hat, eine Eisenbahnschwelle zu heben, weiß, warum das normalerweise Maschinen tun. Auf der historischen Strecke der Ybbstalbahn zwischen Pfaffenschlag und Lunz am See machen das derzeit viele Freiwillige. Die Eisenbahnenthusiasten haben bereits 1600 Stahlschwellen händisch ausgelegt, welche die maroden Holzschwellen ersetzen und von professionellen Bautrupps montiert werden. Bis zum Frühjahr sollen diese Arbeiten sowie die notwendige Sanierung einer Stützmauer erledigt sein.