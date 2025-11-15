Freiwillige stählen mit Stahlschwellen die Muskeln

Österreichische Gesellschaft für Lokalbahnen und das Land Niederösterreich ziehen an einem Strang. Malerische Bergstrecke wird wieder auf Vordermann gebracht.
Wer schon einmal versucht hat, eine Eisenbahnschwelle zu heben, weiß, warum das normalerweise Maschinen tun. Auf der historischen Strecke der Ybbstalbahn zwischen Pfaffenschlag und Lunz am See machen das derzeit viele Freiwillige. Die Eisenbahnenthusiasten haben bereits 1600 Stahlschwellen händisch ausgelegt, welche die maroden Holzschwellen ersetzen und von professionellen Bautrupps montiert werden. Bis zum Frühjahr sollen diese Arbeiten sowie die notwendige Sanierung einer Stützmauer erledigt sein.
Attraktives Ausflugsangebot
„Dann kann die beliebte Museumsbahn, die Geschichte, Technik und herrliche Landschaft verbindet, wieder auf der gesamten Strecke zwischen Lunz am See und Kienberg-Gaming verkehren“, freut sich Verkehrslandesrat Udo Landbauer, dass dann ein attraktives Ausflugsangebot für Familien und Bahnliebhaber bereitsteht. Bis dahin haben die Ehrenamtlichen von der Gesellschaft für Lokalbahnen noch einiges zu schleppen.
